朝ドラ「あんぱん」が先週で終わり、ロスに入っています。装蹄は朝早くからの仕事なのでリアルタイム視聴は難しいのですが、調教時間が夏時間だったのでお昼の再放送を昼寝返上で見ていました。朝ドラをきちんと見たのは、同じく郷里・土佐が舞台の「らんまん」以来。その時は知り合いの神木隆之介くんの土佐弁がすごく上手かったことに感心しましたが、今回も俳優の土佐弁の上手さに驚き、役者って本当にすごいなと再度感心しま