ゲーム事業を展開する株式会社Cygamesは10月3日、競馬の世界的な祭典「ブリーダーズカップ」を主催するブリーダーズカップ協会（Breeders’ Cup Ltd.）とパートナーシップ契約を締結したと発表した。昨年に続き、冠レース「Cygames Breeders’ Cup Sprint」を開催する。ブリーダーズカップは、世界屈指の名馬や馬主、調教師、騎手が集う国際的な競馬イベントで、2日間にわたり14のG1レースが行われる。今年は10月31日から11月1