結婚は、人生のなかでもとても大きな決断。ずっと一緒に過ごす相手だからこそ、慎重に選びたいと思うのは当然のことです。だけどなかには、男性から「この人とは結婚したくないかも…」と思われてしまう女性もいるのだとか…！今回はそんな“結婚対象外”になってしまう女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。感情の起伏が激しい男性は、感情の波が激しい女性に疲れてしまうことがあります。小さなことで怒ったり