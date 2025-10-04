ブシロードが送るメディアミックスプロジェクト『ROAD59 -新時代任侠特区-』。その初のゲーム化作品となる『ROAD59 -新時代任侠特区- 摩天楼モノクロ抗争』（2025年9月25日発売）を先行プレイする機会を得た。プレイしてみると想像以上に重厚な人間ドラマと、現代的なゲームシステムの融合に驚かされた。近未来の東京湾に浮かぶ人工島「天海区」を舞台に、血の盃で受け継がれる「ジンギ」と呼ばれる特殊能力を持つ任侠者たちの抗争