サイズがぴったりの指輪が用意するような「サプライズプレゼント」を考えている男性もいらっしゃるでしょう。しかし、指輪のサイズは、メーカーやデザインによって、サイズも異なるため、実際に指を通してもらった方が安心です。そのようなことは承知の上で、こっそり指輪のサイズを計り、「サプライズでプレゼントしたい！」と考える男性のために、「さりげなく彼女の指輪のサイズを知る方法７パターン」を紹介させていただきます