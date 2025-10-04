【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、イスラム組織ハマスの回答を受け、交流サイト（SNS）に投稿した動画声明でパレスチナ自治区ガザの和平は「達成寸前だ」と述べた。「最終的な合意を確実に固める必要がある」と強調した。