ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê4Æü¡Ë¸áÁ°6»þ55Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¹ñÆ»2¹æ¡Ê²¼¤ê¡Ë°°ÀîÂç¶¶¾å¡Ú²èÁü①②¡Û¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¼«Â»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¥ì¥Ã¥«ー¤µ¤ì¤ë¾èÍÑ¼Ö¡¿¹ñÆ»2¹æ¤Î½ÂÂÚ¤ÎÌÏÍÍ ¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹ñÆ»2¹æ¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Ï¼ÖÀþµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°7»þ45Ê¬¸½ºß¡¢»ö¸Î¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤ËÌó6¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£