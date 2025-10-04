バンダイは、『ONE PIECE』より「にふぉるめーしょん創 ゴーイング・メリー号-航海の軌跡-【プレミアムバンダイ限定】」(8,998円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「にふぉるめーしょん創 ゴーイング・メリー号-航海の軌跡-【プレミアムバンダイ限定】」(8,998円)2頭身のデフォルメイラストで作品の魅力を表現するシー