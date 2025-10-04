＜日本女子オープン4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一を決めるメジャー大会は、第3ラウンドがスタートした。午前7時15分に山内日菜子が全体第1組としてティオフ。ここから2サム1ウェイで続々と選手がコースに飛び出していく。【写真】ギャラリーに見守られる古江彩佳トータル1アンダー・59位タイまでの67人が予選を通過。トータル1アンダーのカットラインは大会史上