「ベースボールアメリカ誌」が「100マイル超えの先発投手の時代」が到来したと報じている。かつて三桁の速球は、一流クローザーだけに許された特権だったが、それが他のリリーフ投手へと広がり、今では先発投手ですら75球以上投げながら100マイルを超えるのが当たり前になってきた。2025年のレギュラーシーズンでは、先発投手が投じた100マイル以上の投球は761球。これは前年の264球のほぼ3倍である。ドジャースの大谷翔平を