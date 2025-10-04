マリナーズのカル・ローリー捕手が、ヤンキースのアーロン・ジャッジ、ドジャースの大谷翔平を抑えて、ベースボール・ダイジェスト誌の年間最優秀選手に選ばれた。ローリーは今季、メジャー史上7人目となる60本塁打を放ち、24人の投票者による選考で12票の1位票を獲得し、合計56ポイントでトップに立った。投票には野球記者や放送関係者に加え、元選手、元監督、元球団幹部らが参加している。ジャッジは8票の1位票を獲得して