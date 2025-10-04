絶景の露天風呂として知られる温泉施設「馬曲（まぐせ）温泉」（長野県木島平村）が１１月２４日で営業を終了することがわかった。村から施設と土地の貸し付けを受けた民間企業が昨年から運営していたが、老朽化した設備を改修するまでの間、経営の悪化が危惧されることなどから運営の継続を断念した。同温泉は１９８８年から村有施設として営業を始めた。露天風呂から北アルプスまで見渡せる「望郷の湯」として親しまれてきた