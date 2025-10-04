モデルで俳優の桃月なしこ（29）が、3日発売の『ヤングガンガン』で表紙を飾った。今回は同誌で連載中の人気漫画『不器用な先輩。』とのコラボ表紙で、21年以降何度も組まれてきた人気企画となっている。同作品は現在、TOKYO MX・BS日テレでアニメ放送もスタートしている。【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露する桃月なしこ桃月は「前回の掲載が3月だったので、年内に2度も表紙を飾らせていただけてとてもうれしいです」