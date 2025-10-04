来週の主な予定植田日銀総裁とパウエルFRB議長日本実質賃金、FOMC議事録にNZ政策金利 ・植田日銀総裁がユーロプラスイベント出席「緩和的な金融環境維持が大切」慎重姿勢維持 ・日本実質賃金前回速報＋0.5%と7カ月ぶりプラス転換するも結局マイナスに下方修正された ・パウエルFRB議長発言、ボウマンFRB副議長とベッセント米財務長官が対談、FOMC議事録も ・NZ中銀政策金利GDP予想以上の縮小で50bp大幅利下げ