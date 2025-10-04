２９日からの週は、米連邦政府機関の閉鎖リスクが主要な材料となり、全体的にドル安・円高傾向がみられた。特に２９日から３０日にかけては、米国の財政協議難航と政府機関の一部閉鎖が現実味を帯びたことをきっかけにドル売りが加速、ドル円は149円台半ばから146円台へと大きく下落した。この過程で、内田日銀副総裁から利上げを示唆する発言や、日本国債利回り上昇を受け円買いも強まった。米政府機関の閉鎖長期化懸念が強く、