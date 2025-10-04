残り6試合となっているサッカーJ1リーグは、3日（金）に第33節の1試合が行われました。この日は、J1残留争いにいる19位湘南ベルマーレと16位東京ヴェルディが対戦。湘南はすでに残留圏内17位横浜F・マリノスとは勝ち点6差。J1残留に向けては、是が非でも勝利が求められる一戦となりました。0−0で迎えた後半に均衡を破ったのは東京V。右クロスから染野唯月選手がヘディングでネットを揺らし先制。湘南は反撃も及ばず0−1の敗戦。湘