人気料理家・有元葉子さんが、初めてのひとり旅で訪れた秋のパリの様子をお届けします（画像：『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』）【写真で見る】50代で初ひとり旅――老舗の「サロン・ド・テ」でのひとコマベトナムにイタリアに、人気料理家の有元葉子さんが語る“おいしい話”に触発されて旅に出たという人は数多くいるのではないでしょうか。実は「私の仕事人生、旅人生がスタートしたのは50代から