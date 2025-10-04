週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、秋の東京ディズニーリゾートの名物イベント「ディズニー・ハロウィーン」特集！今しかできない“仮装”に本気で取り組むゲストや今年初開催のイベントの楽しみ方を徹底調査します！《出演》吉川ひより（超ときめき♡宣伝部／シューイチ★セブンリポーター）辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）《紹介した内容》☆秋のスペシャルイベント「ディズニー