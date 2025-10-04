アメリカ・ニューヨークの連邦地裁は3日、「パフ・ダディ」の名で知られる大物音楽プロデューサーで売春に関与した罪で有罪評決を受けていたショーン・コムズ被告に、禁錮4年2か月を言い渡しました。アメリカの大物音楽プロデューサーショーン・コムズ被告は、女性たちに薬物を服用させ性的なパフォーマンスに参加するよう強要していたとされる事件をめぐり、売春に関与した罪で7月、有罪評決を受けていました。これを受け、ニュー