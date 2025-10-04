日本がもう一度豊かになるには何をするべきなのか？世界トップの1人あたり名目GDPを誇る「小国」にそのヒントがあった。※本稿は、関山 健、鹿島平和研究所『「稼ぐ小国」の戦略 世界で沈む日本が成功した6つの国に学べること』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。小国なのに豊か「強さ」の秘密は？ルクセンブルクには、地理的条件、高スキル人材、将来を見据えた産業育成の3つの強さがある。ルクセンブルクはドイツや