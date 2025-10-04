パ・リーグのレギュラーシーズンは残り4試合となり、タイトル争いも佳境となっています。投手タイトルでは、2年連続のリーグ優勝を果たしたソフトバンク投手陣がトップをキープ。防御率では、昨季も同タイトルを獲得したモイネロ投手が首位につけ、13勝以上の投手が対象となる最高勝率では大関友久投手が首位に立っています。さらに中継ぎ部門では松本裕樹投手が自身初のタイトルを確定させています。日本ハムの最終戦となる4日の