― ダウは238ドル高と4日連続で最高値更新、雇用統計は発表延期も追加利下げ期待強く買い優勢、ナスダックは反落 ― ＮＹダウ 46758.28 ( +238.56 ) Ｓ＆Ｐ500 6715.79 ( +0.44 ) ＮＡＳＤＡＱ 22780.51 ( -63.54 ) 米10年債利回り4.121 ( +0.037 ) ＮＹ(WTI)原油 60.88 ( +0.40 ) ＮＹ金 3908.9 ( +40.8 ) ＶＩＸ指数16.65 ( +0.02 ) シカゴ日経225先物 (円建て