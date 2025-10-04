映画『フィールド・オブ・ドリームス』で主人公の農場主レイ・キンセラは謎の声を3度聞く。「それをつくれば、彼はやって来る」でトウモロコシ畑に野球場をつくった。「彼の痛みをいやせ」で作家テレンス・マン（原作ではJ・D・サリンジャー）に会う。「やり遂げるのだ」と聞いて、大リーグでわずか1イニングだけ守ったアーチー“ムーンライト”グラハムに会い、夢に描いたときが訪れる。字幕の「やり遂げるのだ」は英語で「Go