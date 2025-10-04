日本ハムは4日のロッテ戦がレギュラーシーズン最終試合。勝てば84勝となり、16年の87勝に次ぎ、61年の83勝を抜いてチーム2番目の勝利数で締めくくることになる。9月26日の西武戦からは4連勝中。日本ハムが5連勝以上を継続してフィニッシュすれば05年に1分けを挟んで5連勝して以来20年ぶりだ。4日先発予定の伊藤は今季ロッテ戦に5試合で2勝1敗だが、ZOZOマリンでは3試合で2勝0敗と負けがない。昨年の14勝を上回る自己最多の