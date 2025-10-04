ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は３日（日本時間４日）、前日会見に臨み、右手指を痛めているウィル・スミス捕手について「状況を見ながら判断していく」と説明。正捕手はワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）に続き、ベン・ロートベット捕手が務める見通しだ。指揮官は「日ごとに状態は良くなっている。まもなくライブＢＰを行う予定なので、そこでさらに情報を集めるつもりだ。順調にいけば捕手を３人ロースターに入れること