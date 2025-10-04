フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜後14：00）が10月、放送開始から30年という大きな節目を迎える。1995年10月15日（日）、阪神・淡路大震災やオウム真理教事件で日本が激震する年に放送を開始。第1回の主人公は野茂英雄。日本人メジャーリーガーのパイオニアの挑戦から『ザ・ノンフィクション』の歴史は幕を開け、以来30年にわたり、時代を懸命に生きる人々の姿をカメラは記録し続けてきた