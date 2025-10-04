ジェームズ・キャメロン監督が、「アバター」シリーズ第4弾の公開延期を示唆している。同人気シリーズの4作目、5作目を製作中のキャメロンだが、製作費が「膨れ上がっている」ため、その公開に暗雲が漂い始めたという。バラエティとのインタビューでキャメロンはこう話す。「一番重要なのは『アバター3』で収益が出るかということ」「そして、この世界を続ける意味がどれだけあるかということ」「もしかしたら予算削減の方法を見出