女優の青野紗穂（さほ）が東京・豊島区の「あうるすぽっと」で４日に開幕するミュージカル「あの鐘の音と共に‐ＴＨＥＢＥＬＬ２０２５‐」（１２日まで）で主演を務める。このほどスポーツ報知の取材に応じ、同作への意気込みや今後の目標などを語った。スタッフや記者ともフランクに話し、親しみやすさを感じさせる青野だが、「仕事モードのときってキリッとしちゃうので、黙ってると怖そうに思われることが多いんです」