女優の清野菜名がカワイイ最新ショットを公開した。4日までに２か月ぶりに自身のインスタグラムに投稿した清野。「おつかれーらいす」とだけコメントし、白のタンクトップにグレーのフリースを羽織った姿をアップ。頬や鼻に白い斑点模様をつけ、あごの下でピースした姿を披露した。この投稿にファンからは「肌ピッカピカ〜」「え！かわいい！」「菜名ちゃん恋しかったよ」「めっちゃ久しぶりの投稿嬉しい！そして可愛い！！