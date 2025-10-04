自民党総裁選では、外国人政策が主な論点に挙がっている。特に外国人による不動産の取得は、土地や住宅の価格高騰の一因との指摘があるほか、安全保障上の懸念があるなどとして各候補が規制の強化を訴えている。（鈴木瑠偉）参院選で浮上「外資によって安全保障上、重要な土地が買収されている。法律は売買に踏み込んでいない。総理総裁になれば切り込んでいきます」。小林鷹之・元経済安全保障相は２日、大阪市での演説会で、