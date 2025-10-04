トルコ西部エーゲ海地方で、店のガラスにバイクが突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。運転していた男性は腕を負傷したが、近くにいた人々が次々と自らのシャツを脱ぎ、包帯代わりにして応急手当を行っていた。男性は病院へ搬送されたが、ヘルメットを着用していたことが幸いし、軽傷だったという。騒然！バイク暴走で店に突撃トルコのエーゲ海地方で6日、街の通りで撮影されたのは、上半身裸の人たちが青いシャツの男性を介抱する