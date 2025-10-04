アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）のシステム障害で、社内外の混乱がさらに拡大している。受注・出荷業務の停止に伴い、取引先の飲食店や小売店ではビールなどの欠品が出始め、アサヒの業績に響きかねない状況だ。業務効率化に向けて社内システムの統合を急いできたことが裏目に出た格好といえる。（水野友晴、石川泰平）他社銘柄で代替障害発生から５日目となる今月３日、東京・日本橋のビアバー「ブルヴァールトーキ