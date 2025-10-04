自動運転を使った送迎サービスの実証実験がはじまります。日産自動車など4社が神奈川・横浜で、カメラやレーダーなどが歩行者や周りの車を検知して自動運転する車両をアプリで配車し、目的地に送迎するサービスの実証実験を開始します。11月から300人を対象に行い、日産は2027年度以降にドライバー不在でのサービス開始を目指すとしています。