茨城・高萩市で70代の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。3日午後1時ごろ、高萩市で「同居の叔父を殺した」と通報がありました。駆けつけた警察官が男性（70代）を見つけ、その場で死亡が確認されました。警察は殺人事件とみて、めいとみられる女性の回復を待って事情を聴く方針です。