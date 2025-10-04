RIZINの元2階級王者・堀口恭司が、11月23日（日本時間）にカタールで開催される『UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker』にて出場することが発表された。今年3月、RIZIN香川大会で"UFC再挑戦"を宣言した堀口。だが6月の復帰戦を前に練習中に胸の筋断裂と軟骨損傷を負い、無念の欠場を余儀なくされた。そのケガからの復帰初戦の対戦相手は、以前発表されたのと同じフライ級ランカーのタギル・ウランベコフだ。ウランベコフは現在U