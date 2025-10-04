古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人3選手が所属するイングランド2部バーミンガム。3日に行われた第9節レクサム戦は1-1の引き分けとなった。岩田は普段のMFではなく、右サイドバックとしてフル出場。古橋は後半20分から途中出場、藤本はベンチ入りしたものの出場機会はなかった。『Birmingham Mail』は、岩田と古橋に以下のような採点を与えている。「岩田、7.5。このレベルで右サイドバックとして起用できることを見せつけ、賢