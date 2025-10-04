女優の長谷川京子（47）が4日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「先日、podcastをスタートしました」と書き出して、長谷川が自宅から届ける宅録型Podcast番組「長谷川京子のうちにおいでよ」がスタートしたことを報告。「皆さん聴いてくださいましたか？」とファンへ呼びかけた。宅録の様子を撮影したオフショットを公開。ラフなジーンズにオフショルトップスを合わせたスタイルで優しく微笑みかけた。