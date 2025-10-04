友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は女友だちとのケンカについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。バイト中心で忙しい生活を送る主人公には、涼香という仲のいい友だちがいます。彼女にとって涼香は大学内でも数少ない大切な友だちです。反対に涼香は大学内でも知りあいや友人が多いよう。そんな涼香から主人公は衝撃的なひと言を言われ……？