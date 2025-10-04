クマによる人身被害が相次いでいます。宮城県では、キノコ狩りの75歳の女性がクマに襲われ死亡しました。もう一人、女性の行方が分かっていません。長野県でも、78歳の男性が遺体で見つかり、クマに襲われたとみられています。3日午後1時半ごろ、栗原市の栗駒山でキノコ狩りをしていた人から「仲間の女性がクマに襲われた」と警察に通報がありました。栗原市の自営業・志水春江さん（75）が心肺停止の状態で発見され、その後死亡が