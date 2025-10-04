アメリカのトランプ大統領は、イスラム組織ハマスに対し日本時間の6日午前7時までにパレスチナ自治区ガザの和平計画に合意するよう要求しました。トランプ大統領は3日、自身のSNSでハマスに対し「合意に応じなければ、かつて誰も見たことのない地獄が降りかかるだろう」と投稿し、日本時間の6日午前7時までに和平計画に合意するよう迫りました。これを受けてハマスは3日、声明で「戦闘終結と人質解放の計画に同意する」と発表。た