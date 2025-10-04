自民党総裁選はいよいよ今日、開票される。決選投票にもつれ込むのは確実な情勢とみられるが、議員票で優位に立つ小泉進次郎氏が有利との見方が強い。しかし、国際政治アナリストで早稲田大学招聘研究員の渡瀬裕哉氏は「民主主義国のリーダーとして相応しいか疑問だ」と指摘する。そして自民党の議員たちに呼びかける。「あなた方の総裁は本当に小泉進次郎氏でいいんですか？」 【画像】小泉政権誕生の暁には「