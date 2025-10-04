装着したメガネがラッキーアイテムか？「大和証券Mリーグ2025-26」10月2日の第1試合にはセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が出場。序盤に築いた大きなリードをしっかりと守り抜き、今期3戦目で初勝利を飾った。【映像】堂岐、勢い余って裏ドラ乗せ過ぎの跳満昨シーズンチャンピオンのフェニックスが、12戦してラス8回と苦戦を強いられている。竹内元太（最高位戦）が個人2連勝を飾るなど爪痕を残すが、まずは浅井も1