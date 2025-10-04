ドジャースの大谷翔平投手が３日（日本時間４日）、地区シリーズ開幕を前に敵地で前日会見に臨んだ。初めてポストシーズンで投打同時出場となる第１戦に向け、何度も「感謝」の２文字を口にした。右肘の手術を乗り越え、野手として出場を続けながらリハビリ登板を重ねてきた大谷。「健康な状態で明日を迎えられそうだという状態に感謝したいですし、明日マウンドに上がったらそう感じられると思う。そういう舞台で、フィリーズ