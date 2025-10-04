動画「『生きがい』は、生きることの最適化である。」（発言者：脳科学者・茂木健一郎氏）では、茂木氏が自身の著書『生きがい』をもとに、生きることの本質や豊かさについてユニークな視点を語った。 冒頭、茂木氏は「生きてる中でいろいろな評価基準ってあるじゃないですか。例えば、試験の点数とか、昇進するかどうかとか、給料いくらもらえるかっていう」と述べ、“プロクシゴール”（仮初めのゴӦ