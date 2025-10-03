突然の激しい腹痛と下血で緊急入院したのりっこさん（仮称）。最初は「出血性大腸炎」と診断されましたが、半年後に症状が再発。膝の紅斑や性器の潰瘍なども現れ、精密検査の結果「腸管型ベーチェット病」という難病と判明しました。病気への理解が得られず苦しむ日々の中、夫の「人工肛門になっても、目の見えなくなっても、君は君だ」という言葉に救われます。難病支援センターや家族の支えを得ながら、20年以上にわ