ダルビッシュ有 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞ パドレスのダルビッシュ有投手（39）は2日（日本時間3日）、リグリー・フィールドで行われたカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発登板。 ダルビッシュは初回を無失点で切り抜けたが、2回に制球を欠いた。先頭のタッカーに直