アイドルグループ・嵐の櫻井翔（43歳）が、10月3日に放送されたバラエティ番組「ドラマでクイズ！THEキリヌキ」（TBS系）に出演。“嵐ドラマリレー”の時期について語った。過去に放送されたTBSの“国民的ドラマ”から、名シーンの数々を切り抜いてクイズにする同番組。2010年前後の話となり、相葉雅紀主演の「マイガール」（テレビ朝日系／2009年10月〜）、櫻井翔主演の「特上カバチ！！」（TBS系／2010年1月〜）と、嵐メンバーの