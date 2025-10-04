みなさんは、今のお住まいに満足していますか？【写真を見る】満足ですか？今の住まい〜TBSの専門家が分析「データからみえる今日の世相」〜【調査情報デジタル】ひとくちに「住まい」と言っても、その特徴は多種多様。マンション、アパート、一戸建て。木造、モルタル、鉄筋、鉄骨。平屋か、二階か、高層建築。和風、洋風、官舎に社宅。分譲、賃貸、新築、中古。都心と郊外、高いの安いの、広いの狭いの、エトセトラ、エトセトラ