落ち着いた色味で秋らしく。上品さや華やかさも加味できる「パープル色アイテム」は、コーデをランクアップさせたいミドル世代の味方になりそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人可愛く着こなせそうなフリルブラウスや、初心者も挑戦しやすい最旬ファーバッグなど、おすすめのパープル色アイテムをご紹介します。 大人にちょうどいい甘さが魅力的なフリルブラウス 【ZARA】「フリルブラウス」\5