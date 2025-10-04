U-20日本代表は現地時間3日、チリ開催のU-20ワールドカップ・グループリーグ第3節でU-20ニュージーランドと対戦する。3日午後8時(日本時間4日午前8時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本は第2節・チリ戦から先発8人を変更。GK荒木琉偉、DF森壮一朗、DF塩川桜道、MF小倉幸成、MF石渡ネルソン、MF中川育、MF横山夢樹、FW神田奏真が起用された。8人のうち荒木、塩川、中川の3人は今大会初出場となる。